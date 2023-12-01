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Muş'ta Kaçak Balık Avlayan Baba ve Oğlu Yakalandı

1 Aralık 2023 17:02 Son Güncelleme: 17:04 Abone Ol

Muş'un Hasköy ilçesinde kaçak balık avlayan baba ve oğlu ekiplerce yapılan denetimler sırasında yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karasu Nehri'nde denetim yaparken H.B. ve oğlu E.B'nin germe ağlarla balık tuttukları sırada yakaladı. Baba ve oğluna 5 bin 628'er lira idari para cezası uygulanacak.