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Muş'ta Fırtına Sonucu 4 İş Yerinin Çatısı Uçtu

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Yaşam Haberleri
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Muş'ta gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle 4 iş yerinin çatısı uçtu. Muş'ta 3 gündür aralıklarla yağan yağmur, gece saatlerinde yerini kuvvetli rüzgara bıraktı. Fırtına nedeniyle, Muş-Bitlis yolunda bulunan Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinin çatısı uçtu. İş yeri sahipleri etrafa saçılan çatı parçalarını bir araya topladı.

MUŞ'ta gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle 4 iş yerinin çatısı uçtu.

Muş'ta 3 gündür aralıklarla yağan yağmur, gece saatlerinde yerini kuvvetli rüzgara bıraktı. Fırtına nedeniyle, Muş- Bitlis yolunda bulunan Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinin çatısı uçtu. İş yeri sahipleri etrafa saçılan çatı parçalarını bir araya topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Fırtına Bitlis Muş Hava Durumu Doğal Afetler Yaşam Haberler

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