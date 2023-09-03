Muş'ta çıkan yangında samanlığı söndürmeye çalışan kişi yaralandı

Muş'ta elektrik tellerinin genleşmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı

MUŞ - Muş'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarıyongalı köyü mera ve ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim yerine sıçraması sonucu alev alan samanlığını söndürmeye çalışan Selahaddin Yöndem yaralanarak Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hava sıcakların yüksek olmasından dolayı ısı alarak genleşen elektrik tellerinin kurumuş otlara teması sonucu çıkan yangında 12 bin dönüm mera ve ormanlık alanın zarar görürken yanan samanlığa müdahale eden 1 kişi ise yaralandı. Yangını gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezini haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri başta olmak üzere Muş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipler, jandarma ekipleri ve çevre köylerden yüzlerce vatandaşın müdahalesi ile yangın 3-4 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı. söndürme araçlarının giremediği kırsal alanlarda ise devreye giren köylüler meşe dalları ile alevlere müdahale ederek yangının büyümesini önlediler. Yangının kontrol altına alınması ile birlikte ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.

Yangına müdahale eden köylülerden Eyyüp Omur, çıkan yangında mera ve ormanlık alanların yandığını belirterek, "Öğlen saat 2 civarında elektrik tellerinden kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü ve mera arazilerimiz hepsi yandı. Yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana kadar sıçradı. Ekiplere haber verdik. Olay yerine jandarma ekipleri, orman yangını söndürme ekipleri ve itfaiye ekipleri ile birlikte civar köylerden vatandaşlarında katılımı ile yangını söndürdük. Yaklaşık 3-4 saatte yangını söndürdük. Köyümüzden bir kişinin samanları yandı. Samanın sahibi yangını söndürmeye çalışırken kendisinde yaralandı. Yaralanan kişi Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından muş devlet hastanesine kaldırıldı" dedi.