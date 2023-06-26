Muş'ta bayram tatlıları tezgahları süsledi

Ustalar uyardı: "Kötü tatlı almayın, bayramınızı zehir etmeyin"

MUŞ - Muş'ta Kurban Bayramı öncesi çeşit çeşit baklavalar tezgahları süslerken, satıcılar ise merdiven altı işletmelerden tatlı alınmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Muşlu tatlıcılar, bayram öncesi siparişleri yetiştirme telaşına düştü. Bayram sofralarında misafirlere ikramlıkların arasında en vazgeçilmez lezzeti olan tatlı çeşitleri tezgahları süsledi. Tatlı siparişlerini zamanında yetiştirmeye çalışan ustalar, özenle yaptıkları baklava, şekerpare, kadayıf, güllaç ve tulumba tatlısını vatandaşların beğenisine sunuyor. Vatandaşlara her zaman olduğu gibi bayramda da kaliteli ve sağlıklı tatlı üretimi yapmak için yoğun mesai harcayan tatlıcılar, ürünlerini tezgaha çıkardı.

7 yıldır Muş'ta baklava ürettiklerini ifade eden işletme sahibi Abdullah Bümen, "Yoğunluğumuz başladı. Yaklaşık bir haftadır yoğun tempo ile çalışıyoruz. İmalathanedeki çalışmalarımız tamamlandı, pişirmeye geçtik. Pişirdiğimiz ürünlerimizi tezgahımıza çıkardık. Bayram tatlılarımızı tepsi ve kilo olarak satışa sunuyoruz. Herkese kapımız açık. Kötü tatlı almayın bayramınızı zehir etmeyin" dedi.