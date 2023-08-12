Muş'un Varto ilçesine bağlı Karapınar köyü yakınında bulunan Hamurpet Gölleri çevresinde aç kalan ayılar, arı kovanlarını parçalayarak maddi hasara neden oldu. Çiftçi Abdullah Saysal, ayıların gece kovanlara saldırdığını belirterek her gece nöbet tutacağını söyledi.

Muş'ta aç kalan ayılar kovanları parçaladı

MUŞ - Muş'ta aç kalan ayılar yerleşim alanlarına inmeye başladı. Arı kovanlarını parçalayan ayılar, maddi hasara neden oldu.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Karapınar köyü yakınında bulunan büyük ve küçük Hamurpet Gölleri çevresine kovanlarını bırakan Abdullah Saysal, kovanlarını kontrol etmeye gittiğinde gördüğü manzara karşısında şok oldu. Gece kovanların olduğu bölgeye inen ayılar kovanları parçalayarak balları yiyip arıları ise öldürdü. Ayıların İki gece üst üste kovanlara saldırdığını ifade çiftçi Abdullah saysal, artık her gece nöbet tutacağını belirtti.