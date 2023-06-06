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Muş Ovası'nda açan gelincikler görsel şölen oluşturdu

Yaşam Haberleri

Bahar mevsimi ile beraber Muş Ovası'nda açan gelincik çiçekleri güzel görüntüler oluşturdu. Muş'ta etkili olan yağışların ardından ovada kendiliğinden yetişen gelincik çiçekleri görsel şölen sunuyor.

Muş Ovası'nda açan gelincikler görsel şölen oluşturdu

MUŞ Bahar mevsimi ile beraber Muş Ovası'nda açan gelincik çiçekleri güzel görüntüler oluşturdu.

Muş'ta etkili olan yağışların ardından ovada kendiliğinden yetişen gelincik çiçekleri görsel şölen sunuyor. Merkeze bağlı Yeşilova beldesinde bulunan tarlalar kırmızı gelinciklerle süslendi. Gelincik çiçeği Muş Ovası'nda renkli görüntüler oluştururken, bazı vatandaşlar ise tarlalara gelerek fotoğraf çektiriyor. Tarlada arkadaşları ile birlikte fotoğraf çektiren Fırat Taşbulak, "Bu tarlamız, bu yıl nadasa bıraktığımız bir tarladır. Nadasa bırakılan bu tarlada yağışların uzun süreli devam etmesi sonucu bu çiçekler kendiliğinden yetişti. Yağışların yoğun olmasından dolayı ömürleri uzun oldu. Fotoğrafçıların burayı keşfetmesi ile Muş yöresinde tarlamız bilindi. Vatandaşlar gelip burada fotoğraf çekiyor. Çay, kahve içerek piknik yapıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İshak Güngör - Yaşam

Muş Yaşam Haberler

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