Üye Girişi
Haberi Paylaş
Muş Belediyesi çiçeklerle kenti renklendiriyor

Muş Belediyesi çiçeklerle kenti renklendiriyor

Yaşam Haberleri

Muş Belediyesi, yeşil alan, refüj, kavşak, park ve bahçeleri ektiği çiçeklerle renklendiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havanın ısınmasıyla belirlenen noktalara çiçek ekimine başladı. Belediye Başkanı Feyat Asya, sezonun açılmasıyla bütün birimlerin sorumluluk alanlarında çalışmalara başladığını söyledi.

Muş Belediyesi, yeşil alan, refüj, kavşak, park ve bahçeleri ektiği çiçeklerle renklendiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havanın ısınmasıyla belirlenen noktalara çiçek ekimine başladı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, sezonun açılmasıyla bütün birimlerin sorumluluk alanlarında çalışmalara başladığını söyledi.

Kenti güzelleştirmek için çaba gösterdiklerini belirten Asya, "Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol bakım ve onarım çalışması yaparken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de tamamlanan yerlerde çevre düzenlemesi yapıyor. Bugüne kadar dışardan temin ettiğimiz çiçekleri artık belediye olarak biz üretiyoruz. Her yıl olduğu gibi ilkbaharın gelmesi ile kent merkezindeki yeşil alanların bakımlarını yapıyor, çiçeklerle renklendiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Yaşam

Muş Belediyesi Feyat Asya Asya Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title