Muratpaşa'da Sünnet Kayıtları Başladı

Muratpaşa Belediyesi'nin her yıl düzenlediği sünnet töreni için kayıtlar başladı. Kayıtlar, 16 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Murtapaşa Belediyesi tarafından dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla yaşama geçirilen geleneksel sünnet etkinliği için kayıtlar başladı. 5-12 yaş arası çocukların kabul edileceği etkinliğin kayıtları, 16 Haziran Cuma günü sona erecek. Başvurular, Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak. Başvurusu kabul edilen aileler, Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne kesin kayıt için gerekli olan ikametgah, kimlik fotokopisi ve kayıt formu belgeleri ile başvurmaları durumunda kayıt işlemini tamamlayacak.