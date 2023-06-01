Muratpaşa'da Sünnet Kayıtları Başladı

Muratpaşa Belediyesi'nin her yıl düzenlediği sünnet etkinliği için kayıtlar başladı. Kayıtlar, 16 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin her yıl düzenlediği sünnet etkinliği için kayıtlar başladı. Kayıtlar, 16 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

Murtapaşa Belediyesi tarafından dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla geleneksel olarak düzenlendiği sünnet etkinliği için kayıtlar başladı. 5-12 yaş arası çocukların kabul edileceği etkinliğin kayıtları 16 Haziran Cuma günü sona erecek. Başvurular, Turunç Masa'nın numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak. Başvurusu kabul edilen aileler, Murtapaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne kayıt için gerekli olan ikametgah, kimlik fotokopisi ve kayıt formu belgeleri ile başvurmaları durumunda kayıt işlemini tamamlayacak. - ANTALYA