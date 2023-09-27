Muratpaşa Belediyesi Yöreler Renkler Festivali'nde Derneklerle Buluştu

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Yöreler Renkler Festivali'nde Belediye Başkanı Ümit Uysal, derneklerin stantlarını ziyaret ederek Kahramanmaraşlılarla dondurma yaptı, Nevşehirlilerle testi kebabı kırdı ve Trabzonlularla kuymak hazırladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin 7'ncisini düzenlendiği Yöreler Renkler Festivali'nde derneklerin kurduğu stantları ziyaret eden Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kahramanmaraşlılarla dondurma yaptı, Nevşehirlilerle testi kebabı kırıp, Trabzonlularla kuymak hazırladı.

" Türkiye'miz hepimizin" sloganıyla Muratpaşa Belediyesi'nin 7'ncisini düzenlediği Yöreler Renkler Festivali devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Başkan Uysal, festivale katılan derneklerin Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndaki stantlarını ziyaret etti. Uysal, dernek temsilcilerinin Mevlit Kandili'ni kutladı ve kandil simidi ikram etti.

Şehirlerin yemeklerinin, el sanatlarının, doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtıldığı stantlarda Başkan Uysal, Kahramanmaraşlılarla dondurma yaptı, Nevşehirlilerle testi kebabı kırıp Trabzonlularla kuymak hazırladı. Başkan Uysal, ziyaretinde derneklerle ve festival alanın dolduran vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Festivalin ikinci günü, Ege ve Marmara gecesiyle devam etti. Gecede İlke Türkdoğan ve Antalya Orkestrası sahne aldı. Gecede, Başkan Uysal Marmara ve Ege bölgeleri hemşeri derneklerine Başkan katılım plaketlerini takdim etti. Uysal, konuşmasında ise Yöreler Renkler Festivali'nin "Bir şehirde buluştuk bir şehri oluşturduk" felsefesi ile yoğrulmuş bir etkinlik olduğunu söyledi. Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın son 50-60 yıl içinde yoğun bir göç aldığına dikkat çeken Başkan Uysal, Muratpaşa'da herkesin kendini eşit, saygı değer ve komşu hissettiğinin altını çizdi.