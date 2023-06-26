Muratpaşa Belediyesi'nin Mavi Bayraklı Plajları ve Kent Parkları Bayramda da Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı plajları ve kent parklarında yer alan işletmeleri, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek.

Muratpşa Belediyesi'nin mavi bayraklı plajları ve kent parklarında yer alan işletmeleri, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek.

Muratpaşa Belediyesi, kent sakinlerinin mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Belediyenin falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan mavi bayraklı falez plajlarıyla birlikte Ziya Gökalp ve Erdal İnönü kent parklarındaki Deniz Yüzü ve Dağ Yakası kafeleri, Kurban Bayramı'nın ilk günü kapalı olacak.

Bayramın ikinci günü yeniden kapılarını açacak tesisler tatil süresince konuklarını ağırlayacak. Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu falez plajları, saat 06.30'da açılacak. Saat 08.30'dan itibaren şezlong, şemsiye ve büfe hizmetinin de başlayacağı plajlar saat 20.00'ye kadar açık olacak.

Falez plajlarının yanı sıra Muratpaşa Belediyesi'nin Erdal İnönü Kent Parkı içindeki Dağ Yakası ve Antalya'nın Akdeniz'e uzandığı en uç nokta Bababurnu'nda bulunan Ziya Gökalp Kent Parkı içindeki Deniz Yüzü Kafeleri de bayramın 2. günü açılacak. Kafeler 08.30-24.00 saatleri arasında çalışacak. Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın falez sahil bandında yer alan Engelsiz Kafe de bayramın ilk günü kapalı olacak.