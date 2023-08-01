Muratlı'da Sıcaktan Bunalan Çocuklar Süs Havuzunda Serinledi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bazı çocuklar, sıcaktan bunalınca süs havuzuna atlayarak serinledi. Vatandaşlar ise havuzun potansiyel tehlikelerine dikkat çekti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sıcaktan bunalan bazı çocuklar, kendilerini yakınlarındaki süs havuzuna atarak muhtemel riskleri göz ardı edip doyasıya eğlendi.

Bunaltıcı sıcakların vatandaşları etkisi altına aldığı günlerde Muratlı'da termometreler 36 dereceye kadar dayandı. Güneşin tepede olduğu öğle saatlerinde bazı çocuklar sıcak havadan bunalınca, 100. Yıl Caddesi üzerinde Bülent Ecevit Parkı'ndaki süs havuzunda yüzerek serinlediler.

Birbirleriyle şakalaşarak havuzda yüzen çocuklar, kimi zaman da suya atlayarak etrafı ıslattı. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar, havuzun içinde bulunan ışıklandırma ve fıskiyelerden kaynaklanabilecek tehlikelerden dolayı yüzen çocuklara tepki gösterdi. Çocuklar bir süre sonra havuzdan çıkarak uzaklaştı. - TEKİRDAĞ