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Muratlı Adliyesi, Anadolu Lisesi'ne ait pansiyon binasına taşınıyor

Yaşam Haberleri

Tekirdağ'ın Muratlı ilçe adliye binası, Anadolu Lisesi'ne ait kullanılmayan pansiyon binasına taşınacak. Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur ve Muratlı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Tekin arasında konuya ilgili protokol imzalandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçe adliye binası, Anadolu Lisesi'ne ait kullanılmayan pansiyon binasına taşınacak.

Daha önceki yıllarda Muratlı Anadolu Lisesi Kız ve Erkek Öğrenci Pansiyonu olarak kullanılan Muratlı Anadolu Lisesi binası bitişiğindeki 4 katlı bina, Muratlı Adliyesi olarak hizmet vermeye başlayacak. Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur ve Muratlı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Tekin arasında konuya ilgili protokol imzalandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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