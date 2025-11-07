Murat Özkaya görevden alınacak mı? Bahis operasyonunda son durum ne?

Spor camiası son günlerde büyük bir soruşturmayla çalkalanıyor. Eyüp spor Başkanı Murat Özkaya'nın görevde kalıp kalmayacağı ve bahis operasyonunda son durum, futbol dünyası ve kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MURAT ÖZKAYA KİMDİR?

Murat Özkaya, Türkiye otomotiv sektöründe ve spor dünyasında uzun yıllardır dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor. 2005 yılında kurduğu Metal Oto şirketiyle sektöre adım atan Özkaya, araç kiralama alanında kısa sürede önemli bir portföy oluşturdu. Kurduğu şirketler ve geliştirdiği iş stratejileri, hem yurtiçi hem yurtdışı pazarlarda marka bilinirliğini artırdı.

2018 yılında Metal Oto bünyesine dahil edilen Green Motion ve Central Rent a Car gibi markalar, Özkaya'nın iş dünyasındaki etkisini güçlendirdi ve kısa dönem araç kiralama hizmetlerinin kapsamını genişletti. Bu süreç, onun sektörde sağlam bir yer edinmesini sağladı.

Spor yönetiminde ise 2019 yılından itibaren Eyüpspor kulübünün başkanlığını üstlenen Özkaya, kulübün mali ve sportif anlamda dönüşümünde aktif rol aldı. Kulüp yönetiminde stratejik kararlar alarak sponsorluk anlaşmaları ve kulübün görünürlüğünü artıracak projelere imza attı. Özkaya, spor camiasında sadece yönetici olarak değil, aynı zamanda iş dünyasıyla sporun birleştiği noktada da tanınan bir figür haline geldi.

Kısacası Murat Özkaya, otomotiv kiralama sektöründe sağlam bir yer edinmiş, spor kulübü yönetiminde etkin bir lider olarak görev yapan ve son dönemde kamuoyunda bahis soruşturmasıyla gündeme gelen bir isimdir.

EYÜPSPOR BAŞKANI MURAT ÖZKAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Spor dünyasında büyük yankı uyandıran bahis iddiaları, Murat Özkaya'nın da adının geçtiği bir soruşturmayı beraberinde getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamasını ihbar niteliğinde değerlendirerek kapsamlı bir inceleme başlattı. Hacıosmanoğlu, 27 Ekim 2025'te 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını belirtmişti.

Soruşturma kapsamında, yalnızca hakemler değil kulüp başkanları ve bazı eski yöneticiler de operasyon kapsamına alındı. Çıkan haberlerde, 17 hakemle birlikte Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa'nın eski başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın odak noktaları şunları içeriyor:

Profesyonel liglerde görevli hakemlerin bahis oyunlarına katılım iddiaları ve hesapların varlığı,

Kulüp yönetimi ile hakem ilişkileri üzerinden bahis oynama veya teşvik edilme iddiaları,

Adil rekabet ve spor etiğinin zarar görmesi nedeniyle savcılık incelemesi ve disiplin süreçleri.

Bu çerçevede, Murat Özkaya'nın gözaltına alınması, spor müsabakalarında görev alan hakemlerin ve kulüp yönetimlerinin bahis iddiaları kapsamındaki adli soruşturma sürecine dahil olmalarından kaynaklanıyor. Soruşturmanın detayları hâlen devam ederken, operasyon spor dünyasında şok etkisi yaratmaya devam ediyor.

BAHİS SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbol bahis soruşturması kapsamında, hakemler ve kulüp yöneticilerine yönelik incelemeler devam ediyor. 27 Ekim 2025 tarihinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamanın ardından başlatılan soruşturma, toplam 12 şehirde eş zamanlı operasyonlarla ilerledi.

Operasyon kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlar arasında 17 aktif hakem, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa Spor Kulübü'nün eski başkanı Mehmet Fatih Saraç da yer aldı. Soruşturma, yalnızca hakemlerin yasa dışı bahis faaliyetlerini değil, kulüp yöneticilerinin olası etkilerini ve müsabaka sonuçlarını etkileme ihtimallerini de kapsıyor.

Başsavcılığın açıklamasına göre, şüpheliler hakkında "müsabaka sonucunu etkileme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma yürütülüyor. Ayrıca, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde şike ve bahis iddiaları da soruşturmanın merkezinde bulunuyor.

Şu an itibarıyla operasyonun ve soruşturmanın devam ettiği, soruşturma kapsamındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmaya devam ettiği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde savcılık tarafından ek gözaltı veya adli işlemlerle ilgili yeni gelişmelerin duyurulması bekleniyor.