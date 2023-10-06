Muradiye'ye otobüs seferleri başladı

Van'ın Muradiye ilçesinde hizmet vermeye başlayan Erciş-Muradiye arası otobüs seferleri vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan'nın girişimleri ve Van Büyükşehir Belediyesinin desteği ile gerçekleştirilen projede Ünseli ve diğer köylere otobüs seferleri başlatıldı. Yeni hizmet, öğrenci, vatandaş ve memurların ulaşım sorununu çözmekte büyük bir rol oynuyor.

Erciş- Muradiye arası otobüs seferleri memnuniyetle karşılandı

VAN - Van'nın Muradiye ilçesinde hizmet vermeye başlayan Erciş-Muradiye arası otobüs seferleri vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Son dönemde vatandaşların hayatına doğrudan etki eden projelerin sık sık gündeme geldiği Muradiye'de vatandaşların yüzünü güldüren bir proje daha hayata geçti. Daha önce Erciş'ten Muradiye ye giden memurlar kendi imkanları ile giderken, vatandaşlar ve öğrencilerde Erciş-Muradiye arası çalışan dolmuşlar ve otostopla gidiyorlardı. Yapılan girişimler sonucunda Erciş-Muradiye arasında bulunan Ünseli ve diğer köylere otobüs seferleri başlatıldı.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan'nın girişimleri ve Van Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Muradiye ilçesinde gerçekleştirilen projelerden biri daha hayata geçti. Hayata geçirilen yeni hizmetle hem öğrenci hem vatandaş hem de kamu da görev yapan memurların hayatını kolaylaştıran çalışmalara imza atan Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan tam not aldı.

Alparslan Fen Lisesi Pansiyon Müdür Yardımcısı Doğukan Öztürk, 'Yıllardır Muradiye ve Erciş arasında yaşanan ulaşım probleminden kaynaklı okulumuzda hem öğretmen hem de aynı zamanda öğrenci kaynaklı bir sorunla karşı karşıyaydık. Ulaşım kolay olmadığı için öğrencilerimizin birçoğu otostopla gidip gelmek zorunda kalıyordu. Bu da okulumuzun tercih edilebilirliğini düşünüyordu. Maalesef öğrencilerimizin birçoğu okulumuza yüksek puanlarla yerleşip kısa zamanda ulaşımdan kaynaklı problemlerden dolayı tekrar başka okullara nakil almaktaydı. Aynı zamanda halk içinde bu ulaşım biraz problem oluşturmaktaydı. Son zamanlarda Kaymakamımızın girişimiyle Erciş ve Muradiye arasında oluşan bu otobüs seferlerinden ötürü okulumuza hem tekrar yeniden rağbet artmakta hem öğrenci kalitemiz artmakta hem de yıllardır yaşamış olduğumuz öğretmen eksiğinden de artık kurtulmuş durumdayız. Bu husustan ötürü özellikle Kaymakamımıza, Van Büyükşehir Belediyesine ve aynı zamanda Van Valimize çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu hizmetin uzun yıllar sürmesini ve halkımızın mutlu bir şekilde ulaşımın sürdürülmesini temenni ediyorum" dedi.

Yeni hizmetten memnuniyetini dile getiren vatandaşlardan İsmail Zorlu, "Bizler daha önce ulaşımla sıkıntımız vardı. Şu anda bu hizmetin gelmesiyle ulaşım sıkıntımız bir nebze de olsun eksildi. Bu hizmet daha önce yoktu. Şimdi var olmasıyla insanlar burada kendi adlarına memnunluklarını belirtiyorlar. Şu anda mevcut hizmetin devamını diliyoruz. Başta Van valimiz olmak üzere Muradiye Kaymakamına çok teşekkür ediyoruz. Bu hizmeti bize sunduğu için hem halk adına hem de memurlar olarak bu konuda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bizi güvenle getiren Zafer Karaman kardeşimize kaptanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.