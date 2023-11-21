Muradiye'de kar yağışı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Muradiye'de dün etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. İlçe merkezini beyaza bürüyen kar yağışı, trafikte de aksamaların yaşanmasına neden oldu.

Kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlardan Harun Altunkaynak, "Muradiye'de yaşıyorum. Dünkü yağmur yağışından sonra sabaha doğru kar yağışı başladı ve yoğun bir şekilde devam etti. Bazı sürücülerimiz bu yağışa hazırlıksız yakalandı. Buradan sürücülerimize tavsiyemiz, kışlık lastiklerini taksınlar. Umarım kar yağışı böyle devam eder ve geçen yıl yaşadığımız kuraklığı aynı şekilde yaşamayız ve bol kar yağışlı bir mevsim olur" dedi.