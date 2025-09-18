Haberler

Munzur Dağları'ndaki Yılkı Atları Doğal Yaşam Alanlarında Görüntülendi


Erzincan-Tunceli arasındaki Munzur Dağları'nda, serbest bırakılan yılkı atları dron ile kaydedildi. Sayıları her geçen yıl artan atlar, 3 bin 300 rakımda özgürce dolaşıyor.

ERZİNCAN- Tunceli arasındaki 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Doğa ve fotoğraf tutkunu Fatih Civan, Erzincan-Tunceli arasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda özgürce dolaşan ve sayısı her geçen yıl artan yılkı atlarını dron ile kayıt altına aldı. Tarımda yaşanan makineleşme nedeniyle sahipleri tarafından serbest bırakılan atlar, Munzur Dağları'nda yaşıyor. Atların sürüler halinde otlaması, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
