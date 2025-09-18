ERZİNCAN- Tunceli arasındaki 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Doğa ve fotoğraf tutkunu Fatih Civan, Erzincan-Tunceli arasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda özgürce dolaşan ve sayısı her geçen yıl artan yılkı atlarını dron ile kayıt altına aldı. Tarımda yaşanan makineleşme nedeniyle sahipleri tarafından serbest bırakılan atlar, Munzur Dağları'nda yaşıyor. Atların sürüler halinde otlaması, güzel görüntüler oluşturdu.