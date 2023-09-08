Muhtarlık Arama Kurtarma Ekibi Orman Yangınlarına Dikkat Çekiyor

Mersin'de bir muhtarlığın arama kurtarma ekibi, sırtlarına yerleştirdikleri cam fanus içerisindeki çam fidanı ve yüzlerine taktıkları oksijen maskesiyle vatandaşların dikkatini orman yangınlarına çekmeye çalışıyor. Ekip, bu özel kostümle, içerisinde orman yangınlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürleri ilçedeki vatandaşlara dağıtıyor.

Mersin'de bir muhtarlığın arama kurtarma ekibi, sırtlarına yerleştirdikleri cam fanus içerisindeki çam fidanı ve yüzlerine taktıkları oksijen maskesiyle vatandaşların dikkatini orman yangınlarına çekmeye çalıştı.

Akdeniz ilçesindeki Nusratiye Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Dindar, 2017'de gönüllü vatandaşlardan oluşturduğu arama kurtarma ekibiyle orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı.

Mahallede bir araya gelen arama kurtarma ekibi, cam fanus içerisine yerleştirdikleri çam fidanlarını sırtlarına, oksijen maskelerini de yüzlerine taktı.

Arama kurtarma ekibi, bu özel kostümle, içerisinde orman yangınlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürleri ilçedeki vatandaşlara dağıttı.

Muhtar Mehmet Dindar, farkındalık oluşturmak için böyle bir projeye imza attıklarını söyledi.

Ekipte gönüllü çalışan Esma Sevinç, herkesin orman yangınları konusunda duyarlı olmasını istedi.