Sivas'ın Zara ilçesinde bir köy muhtarı, kendi imkanlarıyla köyünde mesire alanı oluşturarak bozkırı vahaya dönüştürdü. Muhtarın özverili çalışmalarıyla köy yeniden inşa edildi ve taşlık alan mesire alanına dönüştürüldü. Çevre köylerden birçok kişi bu piknik alanını ziyaret ederek stres atıyor.

Muhtarın doğa sevgisi bozkırı vahaya dönüştürdü

Sivas'ın Zara ilçesinde köy muhtarı Turan Turan, köyünde yaptığı mesire alanıyla bozkırı vahaya dönüştürdü

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde bir köyün muhtarlığını yapan Turan Turan, adeta belediye başkanı gibi çalışarak köyüne kendi imkanlarıyla mesire alanı yaptı.

Sivas'ın Zara ilçesine uzaklığı 28 kilometre olan Müslümabat Köyü, iki dönemdir görevde olan muhtarla değişimi yaşadı. Adeta virane olan köy muhtarın özverili çalışmalarıyla yeniden inşa edildi. Köyün hemen alt kısmında bulunan taşlık alan ise muhtarın kepçe kiralayıp alanı temizletmesiyle mesire alanına dönüştürüldü. Örneğine az rastlanan köydeki bu piknik alanı çevre köylerden de vatandaşların ilgisini çekiyor. Çevre köylerden bir çok kişinin bu piknik alanına gelerek suyun sesiyle pikniğini yapıp stresini atıyor .

"250 kamyondan fazla hafriyat alarak alanı yükselttik"

Müslümabat Köyü Muhtarı Turan Turan, 250 kamyondan fazla hafriyat alarak alanı yükselttiklerini ifade ederek, " Köyümüz viraneydi. Ondan dolayı muhtar oldum. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Köyümüzü onardık. Bu piknik alanı viraneydi. Taşlıktı buralar. 2 sene önce gelip keşfettim. Büyük kayalar vardı kepçe kiraladım. Bir haftada düzledik. Burayı. 250 kamyondan fazla hafriyat alarak alanı yükselttik. Düzledikten sonra gelen çok olmaya başladı. Bizde kamelyalar yaptık, 2 kilometre yukardan su getirdik. Mescitler yaptık. Böyle bir tesis çıktı ortaya. Çevre köylerden gelen çok var" dedi. Taşları İl Özel İdaresi verdi, vekilimiz Habib Soluk beyefendi. İlçe Özel İdaresinden de araçları aldık 3 gün bize çalıştılar" dedi.

Vatandaşlar ise muhtara teşekkür ederek, alana gelip stres attıklarını ifade etti.