Muhtar tarafından yaralı şahin bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kırsal Baktırlı Mahalle Muhtarı Mehmet Sivrikaya tarafından yaralı olarak bulunan şahin, İlçe Orman İşletme Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Kırsal Baktırlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Sivrikaya, otomobiliyle Baktırlı- Sivrice Yolu'ndan Turgutlu ilçe merkezine giderken yol kenarında yerde hareketsiz halde bir şahin gördü. Şahinin uçamadığını fark eden muhtar Sivrikaya, şahinin göğsünde ve kanadında yaralar olduğunu tespit etti. Sivrikaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile iletişime geçerek yaralı şahini Turgutlu İlçe Orman İşletme Şefliğine götürdü. Yaralı şahin, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim eden Muhtar Sivrikaya, "Yol kenarında yaralı olarak buldum. Şahin kuşunun, hızlı üreyen türlerin popülasyonu dengelemesinde etkili olduğunu, ekosisteme faydası olduğunu biliyorum. Çevre Koruma ekiplerine bildirdim, onlar da Orman İşletme Şefliğine teslim etmemi söylediler" diye konuştu. Şahini teslim alan ekipler, duyarlılığı için muhtar Mehmet Sivrikaya'ya teşekkür etti.