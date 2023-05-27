Muhtar, düşürülen parayı sahibine ulaştırdı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir muhtar, kaldırımda düşürülen 1100 TL'yi sahibine ulaştırdı. Muhtar, belediye anonsuyla parayı düşürenin iş yerine gelmesini talep etti. Parayı teslim alan Naim Atlı, teyzesinin kömür ödemesinin taksidini ödediğini söyledi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Katip Mahallesi Muhtarı Ahmet Sesli, kaldırımda yürürken arka cebinden telefonunu çıkardığı sırada parasını düşüren adamı, belediye anonsuyla aradı. Kamera götürüntüsüyle parasının fark edilmesine sevinen Naim Atlı, teyzesinin aldığı kömürün taksit ödemesini bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Eğirdir'de geçen perşembe elektrik tesisatı malzemeleri satan dükkanı işleten Ahmet Sesli'nin işyerine gelen bir kadın, kaldırımda 1100 TL bulduğunu belirterek teslim etti. Muhtar Sesli, güvenlik kameralarını izlediğinde beyaz tişörtlü bir adamın arka cebinden telefon çıkardığı sırada parasını düşürdüğünü belirledi. Sesli, belediye anonsuyla ilçede parayı düşürenin iş yerine gelmesini talep etti.

Parayı teslim etmek için sahibini arayan Ahmet Sesli, "Duyarlı bir kadın, dükkanımızın önünde para bulup teslim etti. Güvenlik kamerasından baktığımda parayı düşüreni tanıyamadım. Belediye anonsuyla sahibinin gelmesi için duyuru yaptık. Gelen olmadı. Parayı emniyete teslim ettik. Vatandaşımızın ihtiyacı, borcu vardır. Vatandaşlık görevimizi yaptım" dedi. Sesli'nin duyurusundan haberdar olan Naim Atlı, Yalvaç ilçesinden Eğirdir'e geldi. Öğretmenlik yapan Atlı, paranın kamera görüntülerinden fark edildiğini ve polise teslim edildiğini öğrenince sevinç yaşadı. Polis merkezinde parayı teslim alan Atlı, "Parayı bulmayı beklemiyordum. Muhtarım sağ olsun. Sevimdim, teşekkür ediyorum. Teyzemin kömür ödemesinin taksidiydi" dedi. (DHA)