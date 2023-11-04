Muğlalı Kadınlar Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılı etkinleri kapsamında 13 ilçeden 255 kadın, Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşayan Muğlalı kadınlar, 'Bizler 100. yılı gördük. Umarım torunlarımız ve çocuklarımız ikinci yüzyılı görürler. Burada Ata'nın huzurunda olmak çok farklı duygu' dediler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılı etkinleri kapsamında 13 ilçeden 255 kadın, Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşayan Muğlalı kadınlar, "Bizler 100. yılı gördük. Umarım torunlarımız ve çocuklarımız ikinci yüzyılı görürler. Burada Ata'nın huzurunda olmak çok farklı duygu" dediler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenlediği etkinlikle Anıtkabir'i görmeyen kadınları Ankara'ya götürüyor. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı etkinleri çerçevesinde 255 kadın, Muğla'dan Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret etti.

Muğlalı kadınlar, Atatürk'ün ebedi istirahatgahını ziyarette, aslanlı yoldan ilerleyerek, tören alanına ve oradan da müze bölümünü ziyaret ettiler. Muğlalı kadınlar, müze bölümüne gelindiğinde burada yer alan ve Atatürk'e ait fotografları, silahları, özel eşyaları, yabancı devlet başkanlarının hediye ettikleri armağanları, elbiselerini ve giyeceklerini büyük bir merakla, ilgiyle incelediler. Kadınlar daha sonra Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti. Muğlalı kadınlar, Anıtkabir ziyaretinin ardından Sakarya Meydan Muhaberesi'nin yaşandığı Dua Tepe'sini ziyaret etti.

Anıtkabir'i ziyaret eden Muğlalı kadınlar duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Gülsade Gündüz: "Yatağan Eskihasar Mahallesinden geldim. Anıtkabiri gördüğüm için çok mutluyum. Burada olmak anlatılacak bir duygu değil. Çok farklı bir duygu. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Bizim için mükemmel bir duygu."

-Nevine Kahvecioğlu: "Burada olmakla ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Çok güzel bir duygu. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında burada olmak inanılmaz. Çok mutluyum."

-Angala Güngör: "Ben Alman vatandaşıyım. 35 yıldır Muğla'da oturuyorum. Burada olmak duygularla anlatılmaz. Yaşamak lazım. Bugün burada olmakla gurur duyuyorum. 100. yıl da burada olmak çok güzel. İşallah bizim torunlarımızın çocuklarımız ikinci yüzyılı kutlar. Biz göremeyeceğiz ama umarım onlara nasip olur. Belediye Başkanımız Osman Gürün'e çok teşekkür ederiz. Bize bu imkanı sağladığı için."

-Azmiye Çağıran: "Belediye başkanımıza bizi buraya gönderdiği için çok mutluyuz. Burası anlatmakla bitmez. Çok gururlandık. Atamızı gördük ağladık. Çok heyecanlıyız. Gerçekten duygularımı anlatamıyorum."

-Başak Kaymaz: "Ortaca ilçesinden katıldım. Cumhuriyetin 100. yılında burada olmak inanılmaz bir duygu. 45 yaşındayım ve bu olanağı bize sağladığı için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Anıtkabiri ilk defa görüyorum ve çok duygulandım. Çok güzel ağırlanıyoruz. Anıtkabiri görmeyenlerin mutlaka görmeleri lazım. Müthiş bir duygu yoğunluğu yaşıyorum."

-Aygün Gül: "100. yılda çok mutluyuz ve gururluyuz. Bu duygu anlatılmaz yaşanır. Katılamayanlar, gelmeyenler ve görmeyenler mutlaka gelsinler diyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'e binlerce kez teşekkür ediyorum."