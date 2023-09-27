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Muğla'yı serinleten yağış

Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kısa süreli yağış vatandaşları serinletti. Eylül ayının son günlerinde, Muğla genelinde devam eden sıcak hava Menteşe üzerindeki kısa süreli yağış ile yerini serin bir ortama bıraktı. Saat 14.00 sıralarında önce gök gürültüsü, ardından yerini sağanak yağışa bıraktı. Kısa süreli sağanak yağış ile hem sokaklar temizlendi, hem de vatandaşlar bunaltıcı sıcaklar nedeniyle serin bir havaya kavuştu.