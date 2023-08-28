Muğla'nın Milas ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına müdahale sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Güllük Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, kara araçları ile Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının bölgede traktör çalışma yaparken çıktığı öne sürüldü.