Muğla Datça'da Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
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Muğla'nın Datça ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programda, Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Karadağlı konuşma yaptı. Etkinliğin ardından muhtarlar Kaymakam Murat Atıcı'yı makamında ziyaret etti.
Muğla'nın Datça ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Programda, Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Karadağlı konuşma yaptı.
Etkinliğin ardından muhtarlar Kaymakam Murat Atıcı'yı makamında ziyaret etti.