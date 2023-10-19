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Muğla Datça'da Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

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Yaşam Haberleri

Muğla'nın Datça ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programda, Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Karadağlı konuşma yaptı. Etkinliğin ardından muhtarlar Kaymakam Murat Atıcı'yı makamında ziyaret etti.

Muğla'nın Datça ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Programda, Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Metin Ka­ra­dağ­lı konuşma yaptı.

Etkinliğin ardından muh­tar­lar Kay­ma­kam Murat Atıcı'yı ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.

Kaynak: AA / Yaşam

Cumhuriyet Meydanı Muhtarlar Günü Muğla Yaşam Haberler

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