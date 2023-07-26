Muğla'dan Yüksekova'ya 29 yıldır arıcılık yapıyorlar

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Bayram Manav (68), eşi Hülya Manav (57) ile birlikte 29 yıldır her ilkbahar mevsiminde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin 2 bin 500 rakımlı yaylalarına gelip arıcılık yapıyor. İlçenin çevresindeki dağ ve tepelerin zengin bitki örtüsüne ve çiçek florasına sahip olduğunu belirten Manav, yaklaşık bir ay sonra bal hasadına başlayacak. Geldiği günden beri eli boş dönmediğini anlatan Manav, yağmurların zamanında ve tozun yağmamasının bu yılki verimi arttırdığını, Yüksekova'da ürettiği balları ise 35 ülkeye gönderdiğini söyledi. Batısında Cilo, kuzeyde Mor, doğusunda İran sınır dağları, güneyinde ise Sipiriz sıradağları bulunan Yüksekova, sahip olduğu çiçek florası ve zengin bitki örtüsü sayesinde her yıl yüzlerce arıcıya ev sahipliği yapıyor. Muğla'nın Dalaman İlçesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Bayram eşi Hülya Manav ile birlikte 29 yıldır Yüksekova'nın Basamak köyüne bağlı 2 bin 500 rakımlı yaylasına geliyor. 700 kovanını florası zengin yaylaya kuran Bayram Manav, hem bal kalitesinden, hem de elde ettiği verimden memnun. Yaklaşık 1 ay sonra bal hasadına başlayacak olan Manav çifti, bugünlerde ise yoğun emek ve mesai harcıyor. Yağmurların zamanında etkili olması ve tozun yağmamasının bu yılki verimi artırdığını anlatan Bayram Manav, bu yıl 15-20 ton arası bal beklediklerini söyledi.

'45 YILDIR ARICILIK YAPIYOR'

Babasından devraldığı arıcılık mesleğini yaklaşık 45 yıldır gezgin aracı olarak sürdürdüğünü belirten Manav, 1994'ten beri Yüksekova'ya geliyorum ve Basamak köyünün yaylalarına çıkıyoruz. Bölge halkı bize, biz de onlara alıştık. Hem halkından, hem de doğasından çok memnunuz. Allah'a şükürler olsun bizi hiç eli boş göndermedi. Ömrümüz ve sağlığımız el verdikçe de Yüksekova'ya gelmeyi sürdüreceğiz. Bu yılki verimden de çok memnunuz. Rekoltemiz daha iyi olacak. 700 kovanımız var ve bunun 600'ü bala çalışıyor. Muğla'nın Dalaman ilçesine ise paketleme tesisi kurdum. Aldığımız siparişlere göre hazırlıklarımızı yapıyoruz ve 35 ülkeye de bal gönderiyoruz.dedi.