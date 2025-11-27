Haberler

Muğla'da Zehirlenme Vakası: 1 Kardeş Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti. Diğer iki kardeşin durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal ve kardeşleri F.T. (10) ile R.T. (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Neslinur Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


