Muğla'da Zehirlenme Vakası: 1 Kardeş Hayatını Kaybetti

1) MUĞLA'DA ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILAN 3 KARDEŞTEN 1'İ ÖLDÜ

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kardeşten Neslinur Topal (18) hayatını kaybetti.

Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal ve kardeşleri F.T. (10) ile R.T. (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Neslinur Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.