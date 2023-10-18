Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangını kontrol altına alındı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yıldırım kaynaklı çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Muğla'da yıldırım yangına sebep oldu
MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yıldırım kaynaklı orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük mevkiinde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın arazöz ekipleri sevk edildi.
Arazöz ekipleri ormanlık alanda başlayan yangına zamanında müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Orman yangın ekipleri yanan sahada soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam