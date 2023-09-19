Muğla'da yaşlı adam karavanda ölü bulundu

İstanbul'dan tatil için Muğla'nın Milas ilçesine gelen yaşlı adam, karavanda ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerde kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşlı adam karavanda ölü olarak bulundu.

İstanbul'dan tatil için karavanıyla Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'ne gelen 65 yaşındaki Çetin Çetinus, sabah saatlerinde karavandan dışarı çıkmayınca endişelenen mahalle sakinleri yaşlı adamı karavanda hareketsiz halde bularak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk kontrollerde yaşlı adamın kalp krizi sonucu öldüğü tespit edilirken, yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA