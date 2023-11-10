Muğla'nın Menteşe ilçesindeki balıkçıda bulunan dev vatoz balığını görenler şaşırırken, balığın satış fiyatının 10 bin TL olduğu açıklandı.

- Muğla'da yakalanan dev Vatoz balığı görenleri hayrete düşürdü

Fiyatı 10 bin TL olarak açıklandı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki balıkçıda bulunan dev vatoz balığını görenler şaşırırken, balığın satış fiyatının 10 bin TL olduğu açıklandı.

Sarnıç Mahallesi' bağlı Akbük koyu açıklarında balıkçıların ağına dev vatoz balığı takıldı. Ballıkçılar tarafından yakalanan dev vatos balığı Menteşe pazar yerinde bulunan balıkçıda sergilendi. Yaklaşık 120 kilogram ağırlığındaki Vatoz balığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balığın toplam fiyatının ise 10 bin TL olduğu açıklandı.

Pazar yerinde balıkçılık yapan Niyazi Çınar "Bu balık Akbük açıklarında balıkçılar tarafından yakalandı. Bizde haberi alır almaz hemen bu balığı, balıkçı arkadaşlarımızdan aldık. Bu balığı Japonya'ya göndermeyi düşünüyoruz. Balığımız ortalama 120 kilo, fiyatı ise 10 bin lira" dedi.