Muğla'da Yağışlar Kurye Hizmetlerini Zorlaştırıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar, kurye hizmetlerini zorlaştırırken, kuryeler yağışlı havalarda verilen siparişlerin ulaştırılması ve teslimatının zor şartlarda yapıldığını dile getirdiler. Milaslı kuryeler, müşterilerden ekstra anlayış ve sabır bekliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar, kurye hizmetlerini zorlaştırırken, kuryeler yağışlı havalarda verilen siparişlerin ulaştırılması ve teslimatının zor şartlarda yapıldığını dile getirdiler.

Milaslı kuryeler, müşterilerden ekstra anlayış ve sabır bekliyor. Milas'ta kurye olarak çalışan Tolga Dalga, Milas'taki tüm kuryeler adına konuşarak, yağmurlu havalarda yaşanan zorluklara dikkat çekti. Yağışlı havalarda, trafikteki zorluklar ve hızlı teslimat beklentileri nedeniyle artan baskı altında çalıştıklarını belirten Dalga, müşterilerin bu durumu anlamalarını ve sabırlı olmalarını istiyor.

Tolga Dalga, "Biz kuryeler, zor hava şartlarında bile hizmet vermeye devam ediyoruz. Ancak bu durum, bazen teslimat süreçlerimizi etkileyebiliyor. Müşterilerimizin bu durumu anlayışla karşılamaları, işimizi daha da kolaylaştıracaktır" dedi. - MUĞLA