Muğla'da yağış nedeniyle aracın üstüne ağaç devrildi
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yağış nedeniyle seyir halindeki aracın üstüne ağaç devrildi. Olayda sürücü yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yağış nedeniyle seyir halindeki aracın üstüne ağaç devrildi.
Olay Muğla'nın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Üçler sokakta meydana geldi. Yağmurun etkisi ile yol kenarında bulunan ağaç devrildi. O esnada cadde üzerinden G.G. idaresindeki 48 NU 057 plakalı kamyonet geçtiği esnada ağaç aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacın altında kalan araç sürücüsü yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam