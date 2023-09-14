Muğla'da Ula Göleti'nde Sular Çekildi

Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı nedeniyle Ula Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi. Zengin florasıyla öne çıkan gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla da biliniyor. Suların çekildiği alan ve oluşan adacıklar dronla görüntülendi.