Muğla'da Üç Ayrı Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır şekilde yaralandı. Kazaların olduğu bölgelerde soruşturma devam ediyor.

Muğla'daki üç ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Kemikler, Boğaziçi ve Kıyıkışlacık mahalleri'nde trafik kazaları meydana geldi. Kemikler Mahallesi'nde 48 K 4412 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak beton direğe çarptı. Kazada ağır yaralanan Kadir Kaya, kaldırıldığı Milas Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bodrum Kemerler Mahallesi muhtarının oğlu olduğu öğrenilen Kaya'nın cenazesi, Kemer Mahallesi'nde toprağa verilecek. Boğaziçi Mahallesi'ndeki kazada otomobili ile direğe çarpan Osman Dinç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Milas'taki son kaza ise Kıyıkışlacık Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe A.'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak once ağaca çarpıp ardından takla attı. Kazada Ayşe A. ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Milas'taki kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA