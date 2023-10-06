Muğla'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Yaşam Haberleri
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazada traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Şener Akçay'ın kullandığı plakası belirlenemeyen traktör, Kozağaç Mahallesi Sergidenli mevkisi orman yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Akçay'ın cenazesi, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam