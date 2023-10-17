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Muğla'da trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı. Kazada otomobilin çarptığı yaya olay yerinde ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.