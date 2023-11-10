Muğla'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı'nda meydana geldi. Bodrum istikametinde seyreden 48 AIR 775 plakalı araç ile, aynı yönde seyreden 48 ALF 767 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta bulunan toplam beş kişi yaralandı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazazedeler, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA