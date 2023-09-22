- Muğla'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

Olay Muğla'nın Menteşe ilçesi çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 TTM 70 plakalı otomobil çevre yolundan Aydın istikametine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçti. Karşı şeritte seyir halinde olan 48 AHU 519 plakalı kamyonete çarptı.

Kaz sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Muğla büyükşehir Belediyesi AKS ve trafik ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan vatandaşı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastaneye sevk edildi.

Kazada, 35 TTM 70 plakalı otomobil sürücüsü İsmail Macaroğlu olay yerinde hayatını kaybederken diğer araçta bulunan Orhan Turgay, Funda Turgay ile Oğuzhan Turgay yaralandı. Yaralılardan özel hastaneye kaldırılan Funda Turgay yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Orhan Turgay'ın hayati tehlikesi bulunmazken, Oğuzhan Turgay'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden İsmail Macaroğlu ise Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.