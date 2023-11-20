Muğla'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G. sevk ve idaresindeki 45 AFC 304 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Araç, yol kenarında bulunan ağaçlara takılarak durabildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anında araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA