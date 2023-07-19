Muğla'da Tilki, Tavuğu Çalıp Yiyemeden Araç Çarpması Sonucu Öldü
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde şehre inen bir tilki, kümesten çaldığı tavuğu yiyemeden araç çarpması sonrası öldü. Tilkinin yavrularına götürdüğü tahmin edilen tavuk ise ağzında kaldı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde şehre inen bir tilki, kümesten çaldığı tavuğu yiyemeden araç çarpması sonrası öldü.
Köyceğiz'de karayolu yakınındaki bir evin kümesinden tavuk çalan tilkiye, tavuğu ağzında taşıyarak yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarptı. Sürücü olay yerinden uzaklaşırken, tilkinin yavrularına götürdüğü tahmin edilen tavuk ise ağzında kaldı.
Yoldan geçen vatandaşlar, ağzında tavuk ile ölen tilkiyi cep telefonuyla görüntüledi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam