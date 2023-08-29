Muğla'da Tarım Arazisinde Yangın: 1 Hektar Alan Zarar Gördü
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.
Yenice Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve 2 helikopter sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangında, 1 hektar tarım arazisi zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Yaşam