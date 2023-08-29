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Muğla'da Tarım Arazisinde Yangın: 1 Hektar Alan Zarar Gördü

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Yenice Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve 2 helikopter sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında, 1 hektar tarım arazisi zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Yaşam

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