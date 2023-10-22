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Muğla'da Tarım Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tarım alanında çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yaklaşan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, yakındaki ormanlık alanı tehdit eden alevleri kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.