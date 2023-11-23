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Muğla'da takla atan araçta sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu

Muğla'nın Menteşe İlçesinde meydana gelen tek taraflı kazada, takla atan aracın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Kaza, Muğla'nın Menteşe-Ula karayolu Devrant mevkiinde meydana geldi. Sürücü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla attı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.