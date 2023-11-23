Muğla'da takla atan araçta sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu
Muğla'nın Menteşe İlçesinde meydana gelen tek taraflı kazada, takla atan aracın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Kaza, Muğla'nın Menteşe-Ula karayolu Devrant mevkiinde meydana geldi. Sürücü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla attı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Muğla'nın Menteşe İlçesinde meydana gelen tek taraflı kazada, takla atan aracın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.
Kaza, Muğla'nın Menteşe- Ula karayolu Devrant mevkiinde meydana geldi. 06 FF 0882 plakalı aracın sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, yol ortasındaki beton bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu. - MUĞLA