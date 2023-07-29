Muğla'da Sıcaktan Bunalan Leylekler Akaryakıt İstasyonunda Serinliyor

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Muslihittin Mahallesi'nde yuvalanan leylekler, sıcak havadan bunalınca akaryakıt istasyonunun fıskiyesinin karşısına geçerek serinliyor. İstasyona gelenler ise bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

MUĞLA'da sıcak havada bunalan 2 leylek, bir akaryakıt istasyonuna ait fıskiyesinin karşına geçerek serinliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Muslihittin Mahallesi'nde yapımı 1996'da tamamlanan Şeyh Muslihittin Camisi'ne yuvalanan leylekler, mahallenin simgesi haline geldi. Leyleklerin çalı, çırpı gibi malzemelerle kubbeye yaptığı yuva, cami personeli ve cemaat tarafından özenle korunuyor. Menteşe'deki hava sıcaklığının 33 dereceye ulaşmasıyla birlikte kavurucu sıcaklardan bunalan 2 leylek, Atatürk Bulvarı Muslihittin Mahallesi üzerindeki akaryakıt istasyonunda çimlerin sulanması için açılan fıskiyelerin karşısına geçerek serinlemesi dikkat çekiyor. İstasyona gelen müşteriler, leylekleri görünce önce şaşkınlık yaşıyor, ardından o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor.