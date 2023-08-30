Muğla'da Sahil Güvenlik ekipleri gezi teknelerinde yaralanan vatandaşları tıbbi tahliye etti

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri iki ayrı olayda gezi teknelerinde yaralanan ve rahatsızlanan iki vatandaş için tıbbi tahliye gerçekleştirdi. Fethiye ve Marmaris açıklarında özel teknelerde yaralanan iki vatandaş için yardım çağrısı yapılması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralanan ve rahatsızlanan vatandaşlar bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildiler.