Muğla'da park halindeki araçta çıkan yangın ağaçlara sıçradı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde park halindeki araçta başlayan yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve araç kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde park halindeki araçta başlayan yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.

Ortaca Sarıgerme yolu Kemal Şahin Bulvarı üzerinde park halinde duran araçta yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta başlayan yangın yol kenarında bulunan kanal çevresindeki sazlıklara ve oradan da ağaçlara sıçradı.

İtfaiye ekipleri hem yanan araca hem de ağaçlara müdahale etti. Araç içinde yapılan incelemede kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Araç ise kullanılmaz hale geldi. - MUĞLA