Muğla'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Demirciler Mahallesi Dağdibi mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Arı kovanlarının da bulunduğu ormanlık alandaki yangın ekiplerin karadan müdahalesi ile söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA