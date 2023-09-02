Muğla'da Ormanda Yangın Kontrol Altına Alındı

1) KÖYCEĞİZ'DE ORMAN YANGINI

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde 3 ayrı noktada ormanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın 6 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Otmanlar Mahallesi yakınlarında ormanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. Rüzgarında etkisiyle yangın 3 ayrı noktada yayılım gösterdi. Gece saatlerinde yangına 8 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte 3 uçak, 2 helikopter yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yaklaşık 6 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.