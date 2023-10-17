Muğla'da Orman Yangını Tatbikatı Yapıldı

Muğla'da Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD koordinesinde bin 144 personelin katılımıyla orman yangını tatbikatı yapıldı. Tatbikata katılan Muğla Valisi İdris Akbıyık, geçmişte yaşanan orman yangınlarına dikkat çekerek, tatbikatta görev alan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

ESMA TURAN

Muğla'da, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD koordinesinde bin 144 personelin katılımıyla orman yangını tatbikatı yapıldı. Tatbikata katılan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Bugün Muğla'da orman yangını tatbikatı yaptık. Bildiğiniz gibi Muğla yüzde 68'i ormanlık olan bir ilimiz. Dolayısıyla geçmişte de maalesef birçok orman yangınları yaşandı. Valiliğimiz koordinesinde Orman Bölge Müdürlüğümüz, AFAD İl Müdürlüğümüz yine Denizli ve Aydın Müdürlükleri ile beraber 3. derece orman yangını tatbikatı yaptık. Tatbikatta görev alan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi'nde bin 144 personel, 236 araç ve 72 gönüllünün katılımıyla orman yangını tatbikatı yapıldı. Tatbikata, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis, jandarma, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile gönüllüler katıldı. 31 olayın canlandırıldığı tatbikatta senaryo gereği, Yerkesik Karıncalı Dağı'nda orman yangınının çıktı. Yangına orman ve itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale edildi.

Orman yangınının ardından yangın alanına yakın bölgelerde bulunan yerleşim birimleri, Yerkesik İlkokulu, Akkaya Sağlık Ocağı, Yerkesik Sarmaşık ve Yenikuyu mahalleleri de tahliye edildi. Toplam 929 kişi, 110 küçükbaş ve 15 büyükbaş hayvan tahliye edildi. 12 öğrenci ve 6 vatandaş ise tedbir amaçlı sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Tahliye edilen 190 öğrenciye psikososyal destek verildi. Senaryo gereği yangında 4 konut, 50 dönüm tarım alanı ve 700 hektar orman alanı yangında zarar gördü. Yanan 4 konutun enkazı kaldırıldı. 100 konut için eşya zarar tespiti yapıldı ve 15 ahır için de tarımsal zarar tespitleri yapıldı.

"GEÇMİŞTE DE MAALESEF ORMAN YANGINLARI YAŞADIK"

Tatbikat sonrası AFAD ve Kızılay çadırlarını ziyaret eden Vali İdris Akbıyık şunları söyledi:

"Bugün Muğla'da orman yangını tatbikatı yaptık. Bildiğiniz gibi Muğla yüzde 68'i ormanlık olan bir ilimiz. Dolayısıyla geçmişte de maalesef birçok orman yangınları yaşandı. Valiliğimiz koordinesinde Orman Bölge Müdürlüğümüz, AFAD İl Müdürlüğümüz yine Denizli ve Aydın Müdürlükleri ile beraber 3. derece orman yangını tatbikatı yaptık. Tatbikatta görev alan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah deprem gibi sel gibi buradaki kurumlara ihtiyaç duyacak bir felaket vermesin. Tatbikatta 31 olay canlandırıldı. Bin 144 personel, 236 araç 72 gönüllü katıldı. Tatbikatta 929 kişi, 110 küçükbaş ve 15 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Yine 2 adet çadır kent kuruldu, 700 kişilik barınma hizmeti verildi. 12 öğrencimiz, 6 vatandaşımız tedbir amaçlı sağlık kuruluşlarına sevk edildi. 2 bin adet yemek ve ikramda bulunuldu. 4 konut, 50 dönüm tarım alanı ve 700 hektar orman alanı yangında zarar gördü. Tahliye edilen 190 öğrenciye psikososyal destek verildi. Yanan 4 konutun enkazı kaldırıldı. 100 konut için eşya zarar tespiti yapıldı. 15 ahır için de tarımsal zarar tespitleri yapıldı."

ÖĞRENCİLER YEMEK İÇİN BEKLETİLDİ

Öte yandan tatbikat sırasında okuldan tahliye edilen öğrenciler, toplanma alanında yemek yemek için sıraya girdi ancak sırada bekleyen öğrencilere protokol üyeleri gelmeden yemek verilmeyeceği belirtildi. Öğrenciler yaklaşık 1 saat güneşin altında yemek beklerken bazı öğrenciler gölge yerler aradı. Öğretmenler ise duruma tepki gösterince protokol üyeleri gelmeden öğrencilere yemekleri verildi.