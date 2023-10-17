Muğla'da Orman Yangını Tatbikatı Gerçekleştirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Muğla'da gerçekleştirilen orman yangını tatbikatına bin 144 personel katıldı. Tatbikatta, afetlere yönelik hazırlık ve çalışmalar gözden geçirildi ve müdahale kapasitesi değerlendirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Muğla'da 25 kamu kurumu, 10 STK, 23 Afet Çalışma Grubu ve gönüllüler ile birlikte bin 144 personelin katılımıyla Menteşe ilçesinde hazırlanan senaryo doğrultusunda, orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, ana çözüm ortağı kurum ve kuruluşların afetlere yönelik yaptıkları hazırlık ve çalışmaları gözden geçirmek, farkındalık oluşturmak, muhtemel çalışmalardaki aksaklıkları tespit etmek ve çözüm yolları bulmak, koordinasyonu sağlamak, müdahale kapasitesini değerlendirmek ve ekiplerin Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) konusunda hazırlıklı olmalarını sağlamak hedefleniyor.

Tatbikatta; Orman Bölge Müdürlüğü hazırlamış olduğu senaryo üzerinden Yerkesik Karıncalı Dağı'nda orman yangınının çıktığı varsayımı ile bölgelere orman ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangına havadan iki uçak ve üç helikopter müdahale ederken, 112 ambulans ve AFAD ekipleri hazır bekledi.

Orman yangınının ardından yangın alanına yakın bölgelerde bulunan yerleşim birimleri tahliye edilirken, Yerkesik İlkokulu, Akkaya Sağlık Ocağı, Yerkesik Sarmaşık ve Yenikuyu mahalleleri, TEİAŞ Dağıtım Merkezi de senaryo gereği tahliye edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarından 326 aracın katılım sağladığı tatbikat sonrası ekiplerin tamamı Yerkesik Orman İşletme Şefliğinde bir araya geldi.

Tatbikata katılım sağlayan tüm ekiplere Muğla Valisi İdris Akbıyık teşekkür etti. Vali Akbıyık ekiplerin toplanma merkezinde bulunan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Yangın Şube Müdürü Fedai Erdemli bilgi verdi. Yangın yönetim merkezine İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından sürekli aktarılan canlı görüntüler eşliğinde tatbikat hakkında brifing verildi.

Tatbikat sonrası AFAD ve Kızılay çadırlarını ziyaret eden Vali İdris Akbıyık, Muğla'nın yangına en hassas iller arasında yer aldığını belirterek, orman yangınlarında görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile gönüllülerin muhtemel olaylara karşı bu kurumların birbirleri ile iletişimi, koordinasyonu ve uyumunun her zaman sağlıklı işleyebilmesi için bu tür tatbikatların önemli olduğunu belirtti. Vali Akyıbık, "Tatbikatta 31 olay canlandırıldı. Muğla'daki tüm afet grupları ile Denizli ve Aydın kurtarma ekipleri de katıldı. Bu tatbikata bin 144 personel, 236 araç ve 72 gönüllü katıldı. Tatbikatta 929 kişi, 110 küçükbaş, 15 büyükbaş hayvan tahliye edildi. İki adet çadır kent ve 700 kişilik barınma hizmeti verildi. 12 öğrencimiz, 6 vatandaşımız tedbir amaçlı sağlık kuruluşlarına sevk edildi. 2 bin kişiye yemek ikramında bulunulurken, 4 konut, 50 dönüm tarım alanı ve 700 hektar ormanı alanı yangında zarar gördü. Tahliye edilen 190 öğrenciye psiko sosyal destek verildi. Yanan 4 konutun enkazı kaldırıldı" dedi. - MUĞLA